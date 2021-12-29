Довбик: Навіть не розглядаю варіант переходу в російський клуб

Нападник СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик не буде грати за російські клуби.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже люблю свою країну. Тут виріс, став тим, ким є. Та що там казати – це моя батьківщина. Гімн, звичайно, знаю, адже співаю його раз на тиждень перед кожною грою. У моїй сім'ї завжди говорили українською мовою. Точніше, суржиком, але це не так важливо.

Уся ця ситуація з Росією для мене очевидна. Я категорично проти агресії. Нехай дадуть нам спокій, не треба нам допомагати. Пам'ятаю, хтось написав, що мене запрошують до російського клубу, то батько одразу набрав і сказав: "Я щось не зрозумів".

Навіть не розглядаю такі варіанти. Я люблю Україну і насамперед хочу, щоб у нашій країні настав мир", – розповів Довбик.