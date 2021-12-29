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Довбик: Навіть не розглядаю варіант переходу в російський клуб

Сьогодні 14:55 103 0
Артем Довбик прокоментував можливий перехід у російський клуб
Довбик: Навіть не розглядаю варіант переходу в російський клуб
Фото - gettyimages
#Довбик

Джерело - zbirna.com.

Нападник СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик не буде грати за російські клуби.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже люблю свою країну. Тут виріс, став тим, ким є. Та що там казати – це моя батьківщина. Гімн, звичайно, знаю, адже співаю його раз на тиждень перед кожною грою. У моїй сім'ї завжди говорили українською мовою. Точніше, суржиком, але це не так важливо.

Уся ця ситуація з Росією для мене очевидна. Я категорично проти агресії. Нехай дадуть нам спокій, не треба нам допомагати. Пам'ятаю, хтось написав, що мене запрошують до російського клубу, то батько одразу набрав і сказав: "Я щось не зрозумів".

Навіть не розглядаю такі варіанти. Я люблю Україну і насамперед хочу, щоб у нашій країні настав мир", – розповів Довбик.

Нагадаємо, Довбик - найкращий футболіст УПЛ у 2021 році.

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