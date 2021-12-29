Помер батько Гусєва

У вічність відійшов тато Гусєва

На 68-му році життя перестало битися серце Анатолія Олексійовича Гусєва – батька тренера Динамо Олега Гусєва.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Динамо висловило співчуття рідним та близьким у зв'язку із важкою втратою.

Раніше, помер легендарний суперфан Динамо Парамон.