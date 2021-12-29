Помер батько Гусєва

Джерело - fcdynamo.com.
На 68-му році життя перестало битися серце Анатолія Олексійовича Гусєва – батька тренера Динамо Олега Гусєва.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Динамо висловило співчуття рідним та близьким у зв'язку із важкою втратою.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - fcdynamo.com.
На 68-му році життя перестало битися серце Анатолія Олексійовича Гусєва – батька тренера Динамо Олега Гусєва.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Динамо висловило співчуття рідним та близьким у зв'язку із важкою втратою.