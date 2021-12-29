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Кучер - найкращий тренер року у Другій лізі

Сьогодні 08:11 317 0
Наставник Металіста впевнено вивів свою команду до Першої ліги
Кучер - найкращий тренер року у Другій лізі
#Кучер

Джерело - metalist.ua.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визнало наставника Металіста Олександра Кучера найкращим тренером Другої ліги за підсумками року.

У 2021 році харківська команда здобула путівку до Першої ліги, без жодної поразки вигравши групу та абсолютне чемпіонство у нижньому професійному дивізіоні України.

ТОП-5 тренерів Другої ліги у 2021 році за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів:

1. Олександр Кучер (Металіст) - 4,44 бали з 5
2. Володимир Микітін (Металург) - 4,38
3. Віталій Костишин (Поділля) – 4,26
4. Андрій Тлумак (Карпати) – 4,18
5. Володимир Бондаренко (Діназ) - 4,16

Нагадаємо, Металіст підпише аргентинського хавбека.

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