Кучер - найкращий тренер року у Другій лізі

Джерело - metalist.ua.
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визнало наставника Металіста Олександра Кучера найкращим тренером Другої ліги за підсумками року.
У 2021 році харківська команда здобула путівку до Першої ліги, без жодної поразки вигравши групу та абсолютне чемпіонство у нижньому професійному дивізіоні України.
ТОП-5 тренерів Другої ліги у 2021 році за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів:
1. Олександр Кучер (Металіст) - 4,44 бали з 5
2. Володимир Микітін (Металург) - 4,38
3. Віталій Костишин (Поділля) – 4,26
4. Андрій Тлумак (Карпати) – 4,18
5. Володимир Бондаренко (Діназ) - 4,16
Нагадаємо, Металіст підпише аргентинського хавбека.