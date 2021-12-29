Рикун: Чи міг гульнути? На 2-4 дні було

Олександр Рикун під час своєї кар'єри не мав великих запоїв.

Про це заявив ексгравець Олександр Рикун.

"Після закінчення кар'єри чи були запої? Йти нікуди не треба, можна спокійно провести час. А щоб таких запоїв не було. Я коли і грав не було.

Чи міг гульнути? На 2-4 дні було.

Чи пам'ятаю коли був такий жорсткий запій? З приводу чи без приводу. За настроєм... За що ми любимо футбол і після футболу. Привід можна завжди знайти", - зазначив Рикун.