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Рикун: Чи міг гульнути? На 2-4 дні було

Сьогодні 07:14 178 0
Ексгравець - про запої
Рикун: Чи міг гульнути? На 2-4 дні було
#Рикун

Джерело - Чемпіон.

Олександр Рикун під час своєї кар'єри не мав великих запоїв. 

Про це заявив ексгравець Олександр Рикун.

"Після закінчення кар'єри чи були запої? Йти нікуди не треба, можна спокійно провести час. А щоб таких запоїв не було.  Я коли і грав не було. 

Чи міг гульнути? На 2-4 дні було. 

Чи пам'ятаю коли був такий жорсткий запій? З приводу чи без приводу. За настроєм... За що ми любимо футбол і після футболу. Привід можна завжди знайти", - зазначив Рикун.

Раніше, Рикун розкритикував лідерів збірної України.

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