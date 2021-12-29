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Рикун: Не зрозуміло як тренер може бути експертом на телебаченні

Сьогодні 09:42 102 0
Ексгравець - про роботу експерта та тренера
Рикун: Не зрозуміло як тренер може бути експертом на телебаченні
#Рикун

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Олександр Рикун не розуміє як після звільнення тренер переходить на роботу експертом на телебачення.

Про це заявив ексгравець.

"Чи запрошували експертом на телебачення? Бачу тренери тренують команди, а потім приходять на передачу і починають говорити так тут потрібно грати, як тут. Експерти мають окремо, тренера окремо. Три роки тренер, а потім звільнили і пішов експертом розповідати як треба грати іншим тренерам. Мені не зрозуміло.

Або працюєш в одному клубі, а розповідаєш про другий клуб, що так щось не так. Я це не можу зрозуміти. Леоненко - експерт, тренером не був. Коли тренера звільнили і він прийшов експертом то не те. А якщо не залежний, то і правду може сказати. А так може бути тренерська солідарність", - зазначив Рикун.

Раніше, Рикун розкритикував лідерів збірної України.

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