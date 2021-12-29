Рикун: Не зрозуміло як тренер може бути експертом на телебаченні

Колишній футболіст Олександр Рикун не розуміє як після звільнення тренер переходить на роботу експертом на телебачення.

Про це заявив ексгравець.

"Чи запрошували експертом на телебачення? Бачу тренери тренують команди, а потім приходять на передачу і починають говорити так тут потрібно грати, як тут. Експерти мають окремо, тренера окремо. Три роки тренер, а потім звільнили і пішов експертом розповідати як треба грати іншим тренерам. Мені не зрозуміло.

Або працюєш в одному клубі, а розповідаєш про другий клуб, що так щось не так. Я це не можу зрозуміти. Леоненко - експерт, тренером не був. Коли тренера звільнили і він прийшов експертом то не те. А якщо не залежний, то і правду може сказати. А так може бути тренерська солідарність", - зазначив Рикун.