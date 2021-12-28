Рикун: Добре, що впізнають. Погано, коли не взнають

Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Металіста Олександр Рикун завжди був на зв'язку з Євгеном Красніковим.
Про це заявив ексгравець.
"Після розпаду Металіста чи довго був без роботи? Вісім років. Але постійно був на зв'язку з Красніковим.
Чи хотів використовувати свою впізнаваність? Я якось про це не задумувався. Добре, що впізнають. Погано, коли не взнають.
Чому немає мене у соціальних мережах? Я скромний хлопець. Те що мені потрібно мені вистачає", - зазначив Рикун.
Раніше, Рикун розкритикував лідерів збірної України.