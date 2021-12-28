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Рикун: Добре, що впізнають. Погано, коли не взнають

Вчора 22:09 184 0
Ексгравець - про впізнаваність, життя після Металіста та соцмережі
Рикун: Добре, що впізнають. Погано, коли не взнають
#Рикун

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Металіста Олександр Рикун завжди був на зв'язку з Євгеном Красніковим.

Про це заявив ексгравець.

"Після розпаду Металіста чи довго був без роботи? Вісім років. Але постійно був на зв'язку з Красніковим. 

Чи хотів використовувати свою впізнаваність? Я якось про це не задумувався. Добре, що впізнають. Погано, коли не взнають. 

Чому немає мене у соціальних мережах? Я скромний хлопець. Те що мені потрібно мені вистачає", - зазначив Рикун.

Раніше, Рикун розкритикував лідерів збірної України.

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