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Матч Ювентус - Наполі можуть скасувати через коронавірус

Сьогодні 09:12 206 0
Гру можуть відмінити
Матч Ювентус - Наполі можуть скасувати через коронавірус
#Наполі, #Ювентус

Джерело - isport.ua.

Матч 20 туру чемпіонату Італії Ювентус – Наполі знаходиться під загрозою зриву.

Про це повідомляє Football Italia.

Матч можуть перенести на іншу дату через зростання кількості випадків зараження коронавірусом серед футболістів, які виступають у Серії А.

У списку тих, хто заразився, опинився і капітан неаполітанської команди Лоренцо Інсіньє, який уже тиждень перебуває на самоізоляції.

Матч має відбутися у четвер, 6 січня, о 21:45 за київським часом, але є ймовірність, що вона не відбудеться. Рішення буде прийнято ближче до дня матчу на підставі ситуації на той момент.

Раніше повідомлялося, що Ювентус вимагає 70 млн євро за двох гравців лідерів клубу.

Також, Інтер спробує підписати Дибалу.

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