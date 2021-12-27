Голанд сказав агенту організувати трансфер до Реалу

Джерело - Wettfreunde.
Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд хоче перейти до мадридського Реалу
Про це розповів журналіст Джанлука Ді Марціо.
"Голанду не дуже подобається Прем'єр-ліга, це не його мрія. Він віддає перевагу Ла Лізі, вона йому дуже подобається. Тому я думаю, що зараз Ла-Ліга – це ідеальний варіант для нього. Або Бундесліга, де він зараз грає", - заявив інсайдер.
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"Придбати його можуть лише Реал чи Барселона. Можливо, тому він сказав агенту спробувати організувати трансфер до Реалу. Якщо з ним не вийде, то з Барселоною. А вже потім – з Челсі, Манчестер Юнайтед тощо, – сказав Ді Марціо.