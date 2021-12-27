Голанд сказав агенту організувати трансфер до Реалу

Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд хоче перейти до мадридського Реалу

Про це розповів журналіст Джанлука Ді Марціо.

"Голанду не дуже подобається Прем'єр-ліга, це не його мрія. Він віддає перевагу Ла Лізі, вона йому дуже подобається. Тому я думаю, що зараз Ла-Ліга – це ідеальний варіант для нього. Або Бундесліга, де він зараз грає", - заявив інсайдер.