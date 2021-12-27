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Довбик: Думаю, Йовичевич володіє українською мовою краще за мене

Сьогодні 17:48 462 0
Нападник Дніпра-1 розповів про головного тренера команди
Довбик: Думаю, Йовичевич володіє українською мовою краще за мене
#Довбик, #Йовичевич, #СК Дніпро-1

Джерело - BurBuzz.

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич відмінно володіє українською мовою.

Про це заявив нападник дніпрян Артем Довбик.

"Йовичевич нас дуже вразив у плані того, як він знає українську мову. Думаю, він володіє нею краще за мене. Він навіть іноді користується якимись приказками, крилатими виразами. Це дуже вражає всіх нас", - заявив нападник.

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"Він професіонал. Він дуже ретельно розбирає усі команди, живе на базі. Йовичевич повністю захоплений футболом, у голові лише він. Тому команда показує такий результат. Він нам все правильно доносить, ми це вловлюємо і все виходить", - сказав Довбик.

Нагадаємо, президент Дніпра-1 назвав ціну Довбика.

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