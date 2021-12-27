Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич відмінно володіє українською мовою.

Про це заявив нападник дніпрян Артем Довбик.

"Йовичевич нас дуже вразив у плані того, як він знає українську мову. Думаю, він володіє нею краще за мене. Він навіть іноді користується якимись приказками, крилатими виразами. Це дуже вражає всіх нас", - заявив нападник.