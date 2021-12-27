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Воронін пояснив конфлікт із Блохіним

Сьогодні 15:11 425 0
Форвард мав конфлікт із Олегом Блохіним.
Воронін пояснив конфлікт із Блохіним
#Воронін

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін пояснив конфлікт з головним тренером національної команди Олегом Блохіним під час матчу з командою Італії у 2007 році.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Youtube-каналу Міля.

"Вийшов тоді на заміну. ​​Не пам'ятаю, хто віддав мені передачу в область вуха, від мене м'яч відлетів до Пірло, а він, красень, один в один і до побачення. А у Блохіна завжди була ця тема, що коли треба було комусь "напихати", він вибігав з лави, кого першого бачив - на того й кричав.

І тут я. Він на мене таке, а я стою, дві хвилини, як вийшов на поле. Думаю, може, комусь іншому штовхає, а не мені. Я так подивився назад - там Пірло. Думаю, він ніби не винен на його адресу, походу мені.

Та й пішло вже. Я йому щось, він мені сказав: "Я тебе зараз приберу" чи щось таке. Почав йти з поля, кажу Мілевському: "Іди, міняй". Так Баль і мене, і Блохіна заспокоював. А вже після матчу я перепросив Блохіна", - заявив Воронін.

Нагадаємо, форвард зіграв  у складі нашої національної команди 74 матчі та забив вісім голів.

Раніше Клопп заявив, що Воронін був неймовірним гравцем.

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