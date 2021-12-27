Швед пропустить найближчі матчі Мехелена

Український гравець відновлюється від травми

Нападник Мехелена Мар'ян Швед отримав травму у матчі Кубка Бельгії проти Ейпена (1:3) та був замінений через 5 хвилин після виходу на поле.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Важливо: Швед знепритомнів у матчі Кубка Бельгії

Обійшлося без серйозних наслідків через отримані ушкодження. Стан здоров'я українця вже не викликає побоювань, проте у сьогоднішньому матчі чемпіонату Бельгії – з ФК Серен Юнайтед він зіграти не зможе.

За наявною інформацією, найближчими днями під час паузи в чемпіонаті Бельгії Швед проведе в Європі, відновлюючись після пошкоджень, тому на новорічні свята в Україну не їхатиме.