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Швед пропустить найближчі матчі Мехелена

Сьогодні 12:25 128 0
Український гравець відновлюється від травми
Швед пропустить найближчі матчі Мехелена
#швед

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Нападник Мехелена Мар'ян Швед отримав травму у матчі Кубка Бельгії проти Ейпена (1:3) та був замінений через 5 хвилин після виходу на поле.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Важливо: Швед знепритомнів у матчі Кубка Бельгії

Обійшлося без серйозних наслідків через отримані ушкодження. Стан здоров'я українця вже не викликає побоювань, проте у сьогоднішньому матчі чемпіонату Бельгії – з ФК Серен Юнайтед він зіграти не зможе.

За наявною інформацією, найближчими днями під час паузи в чемпіонаті Бельгії Швед проведе в Європі, відновлюючись після пошкоджень, тому на новорічні свята в Україну не їхатиме.

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