Береза: Дніпро-1 готовий до єдиного телепулу

Клуби української Прем'єр-ліги зможуть створити єдиний телепул.

Про це розповів президент СК Дніпро-1 Юрій Береза.

"Клубам вдасться домовитися та створити єдиний телепул. Весь світ уже пішов цим шляхом. Єдиний телепул дає можливість реалізувати всі мрії, починаючи від якісних трансляцій та закінчуючи незалежною журналістикою. Єдине питання, щоб переможець тендеру не став маніпулювати правом кожного українця дивитись великий футбол. Для мене це найголовніше.

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Переговори між УПЛ та клубами точаться, але поки що я не маю права про це говорити. Скажу так, Дніпро-1 готовий до єдиного телепулу.

Поки що я не чув, щоб хтось був проти", - сказав Береза.