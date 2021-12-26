Джерело - FootballHub.
Рівень чемпіонату України занадто низький, щоб конкурувати з європейськими командами в єврокубках.
Про це заявив колишній гравець Карпат Михайло Кополовець.
"Взагалі з футболу в Україні, з єврокубків, на мій погляд, цей чемпіонат простий мертвий. Тому що, якщо наші команди в єврокубках так погано виступають, якщо рівень чемпіонату не дозволяє нам виступати з такими командами, як ми, обігравати їх на класі. Такого поняття, як клас, взагалі немає", - заявив ексгравець.
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"Якщо згадаймо Шахтар, він міг грати з Ман Сіті, Ювентусом, будь-якою командою. Нині просто катастрофа. Рівень чемпіонату просто жахливий", - сказав Кополовець.
Нагадаємо, Миколенко дебютує за Евертон відразу після трансферу.