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Кополовець: Чемпіонат України мертвий

Сьогодні 23:06 260 0
Ексфутболіст розповів про рівень УПЛ
Кополовець: Чемпіонат України мертвий
#Кополовець, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - FootballHub.

Рівень чемпіонату України занадто низький, щоб конкурувати з європейськими командами в єврокубках.

Про це заявив колишній гравець Карпат Михайло Кополовець.

"Взагалі з футболу в Україні, з єврокубків, на мій погляд, цей чемпіонат простий мертвий. Тому що, якщо наші команди в єврокубках так погано виступають, якщо рівень чемпіонату не дозволяє нам виступати з такими командами, як ми, обігравати їх на класі. Такого поняття, як клас, взагалі немає", - заявив ексгравець.

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"Якщо згадаймо Шахтар, він міг грати з Ман Сіті, Ювентусом, будь-якою командою. Нині просто катастрофа. Рівень чемпіонату просто жахливий", - сказав Кополовець.

Нагадаємо, Миколенко дебютує за Евертон відразу після трансферу.

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