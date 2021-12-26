Рівень чемпіонату України занадто низький, щоб конкурувати з європейськими командами в єврокубках.

Про це заявив колишній гравець Карпат Михайло Кополовець.

"Взагалі з футболу в Україні, з єврокубків, на мій погляд, цей чемпіонат простий мертвий. Тому що, якщо наші команди в єврокубках так погано виступають, якщо рівень чемпіонату не дозволяє нам виступати з такими командами, як ми, обігравати їх на класі. Такого поняття, як клас, взагалі немає", - заявив ексгравець.