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Бонуччі: Роналду знає, що кілька разів отримає по ногах

Сьогодні 20:21 159 0
Захисник збірної Італії розповів про можливий матч проти Потругалії
Бонуччі: Роналду знає, що кілька разів отримає по ногах
#Бонуччі, #Збірна Італії, #Збірна Португалії, #Кріштіану Роналду

Джерело - L'Équipe.

Захисники збірної Італії не будуть шкодувати нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, якщо зустрінуться з Португалією у плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Про це заявив захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі.

"Я хочу зробити подарунок своїм дітям, які ніколи не бачили Італію на чемпіонаті світу. Ми з Кріштіану Роналду зідзвонювалися і пожартували з приводу можливої зустрічі у плей-оф між нашими збірними", - заявив гравець.

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"Подивимося, що станеться на полі, але Кріштіану знає, що отримає кілька ударів по ногах", - сказав Бонуччі

Нагадаємо, Інтер готує трансфер нападника збірної Італії.

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