Бонуччі: Роналду знає, що кілька разів отримає по ногах

Джерело - L'Équipe.
Захисники збірної Італії не будуть шкодувати нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, якщо зустрінуться з Португалією у плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу-2022.
Про це заявив захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі.
"Я хочу зробити подарунок своїм дітям, які ніколи не бачили Італію на чемпіонаті світу. Ми з Кріштіану Роналду зідзвонювалися і пожартували з приводу можливої зустрічі у плей-оф між нашими збірними", - заявив гравець.
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"Подивимося, що станеться на полі, але Кріштіану знає, що отримає кілька ударів по ногах", - сказав Бонуччі
Нагадаємо, Інтер готує трансфер нападника збірної Італії.