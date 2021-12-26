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Влахович мріє перейти в Реал і не покине Фіоренитну взимку

Сьогодні 17:01 104 0
"Фіалки" вимагатимуть 70 млн за серба
Влахович мріє перейти в Реал і не покине Фіоренитну взимку
#Влахович, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фіорентина

Джерело - Sky Italia.

Нападник Душан Влахович навряд чи піде з Фіорентини під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Форвард має намір стати найкращим бомбардиром Серії А цього сезону і вийти з тосканською командою до єврокубків.

Влітку Фіорентина вимагатиме 70 млн євро за Влаховича. Душан мріє про перехід до Реалу, але мадридський клуб має інші плани на підсилення атаки.

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Серйозний інтерес до форварда виявляють Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Ювентус та Манчестер Юнайтед. 

Влахович хоче перейти до команди, яка боротиметься за перемогу у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Ювентус не може дозволити собі трансфер Влаховича.

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