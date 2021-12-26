Морозюк: Це жах, що Пятенко творив із молодими гравцями

Футболіст згадав період виступів у донецькому клубі

Джерело - SportUA LIVE.

33-річний Микола Морозюк має неприємне відчуття від виступів у Металурзі під керівництвом Володимира Пятенка, який зараз є тренером жіночої команди київського Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

"Пятенко дуже розумний. Він пройшов школу Костова, дуже хорошого спеціаліста. Було видно, що він перейняв цей цікавий та сучасний стиль. У мене з ним були непрості стосунки на певному етапі. Він був деспот. Неоднаково ставився до гравців, особливо молодих. Це жах, що він творив із ними. Але на якомусь етапі він помінявся, переглянув своє ставлення", - заявив Морозюк.

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