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Довбик: Всі на фотосесії, а Марлос ще спить

Сьогодні 15:27 278 0
Форвард збірної України – про натуралізованого бразильця
Довбик: Всі на фотосесії, а Марлос ще спить
#Довбик, #Марлос

Джерело - BurBuzz.

Марлос був найбільш недисциплінованим гравцем у збірній України.

Про це заявив нападник Дніпра-1 Артем Довбик.

"На фотосесію прийшли всі фотографуватись. Усі стоять, а Марлос ще спить. Потім він приїжджає - всі у білих сорочках, а він у синій. Це така людина просто.

Марлос закінчив кар'єру у збірній, а тепер є Гармаш? Поки що за ним нічого не помічено. Вчасно приходить. Ну, може, на хвилину спізнився, але так, як Марлос, то такого не було помічено", - зазначив Довбик.

Нагадаємо, Довбик визначився з ТОП-чемпіонатом, де може продовжити кар'єру.

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