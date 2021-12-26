Марлос був найбільш недисциплінованим гравцем у збірній України.

Про це заявив нападник Дніпра-1 Артем Довбик.

"На фотосесію прийшли всі фотографуватись. Усі стоять, а Марлос ще спить. Потім він приїжджає - всі у білих сорочках, а він у синій. Це така людина просто.

Марлос закінчив кар'єру у збірній, а тепер є Гармаш? Поки що за ним нічого не помічено. Вчасно приходить. Ну, може, на хвилину спізнився, але так, як Марлос, то такого не було помічено", - зазначив Довбик.