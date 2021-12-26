Довбик: Сказав дружині, що хочу на Євро. Вона подумала, що я - божевільний

24-річний форвард Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик у минулу новорічну ніч загадав бажання потрапити на Євро-2020.

Про це заявив сам гравець.

"Нещодавно згадував із дружиною, як узимку ми їхали у відпустку, а команда йшла на останньому місці. Я сказав, що хочу поїхати на Євро-2020. Я не знав, як це зробити, але якось треба поїхати. Ми йшли на останньому місці, і вона, мабуть, подумала, що я - божевільний.

Але я казав, що хочу потрапити на Євро, і це буде моя ціль номер один. То була моя мрія, яку я загадав у новорічну ніч. Просто так нічого не буває, тому добре, що так сталося", - розповів Довбик.