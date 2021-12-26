Ребров: А навіщо нам зміни у збірних? Люди добре працюють
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Ребров: А навіщо нам зміни у збірних? Люди добре працюють

Сьогодні 09:10 290 0
Фахівець вважає, що у збірних України все нормально
Ребров: А навіщо нам зміни у збірних? Люди добре працюють
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Наразі в Україні не має фундаментальних проблем у піраміді національних команд.

Про це заявив наставник Аль-Айну Сергій Ребров.

"А навіщо нам потрібні зміни у збірних? Шевченко вивів команду на Євро-2020, там був чвертьфінал. Чому вважають, що все треба міняти? Збірна U-20 виграла нещодавно чемпіонат світу. Я не вважаю, що у нашому футболі потрібно структурно все міняти. Я вважаю, що люди добре працюють. Звичайно, тренер національної збірної повинен мати свій погляд на молодіжні збірні, але хтось цим цікавиться, а комусь дають завдання концентруватись лише на першій збірній.

Ми не знаємо, що вимагають від Петракова чи що вимагали Шевченка. Якщо молодіжка програла, то це не провина Шевченка. Потрібно знати, що вимагають. Або лише національна збірна, або поставити одну модель гри всім збірних.

Якщо тренер українець, то йому має бути цікаво цим займатись. Я хвилююся не лише за першу команду, а й за молодіжні. У мене є такий інтерес", - сказав Ребров.

Раніше, Ребров пояснив відхід з Ференцвароша.

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