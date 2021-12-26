На Інгулець чекають кадрові зміни

Голкіпер Богдан Шуст та хавбеки Владислав Лупашко і Младен Бартуловіч вже цієї зими можуть завершити кар'єру.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Футболісти продовжать працювати у структурі Інгульця у ролі тренерів. Але якщо клубу не вдасться знайти заміну ним у це трансферне вікно, то гравці можуть продовжити виступати у чемпіонаті України.

Усім гравцям по 35 років, у поточному сезоні Бартуловіч провів 12 поєдинків, Шуст - 5 матчів, а Лупашко - 4 гри.

Нагадаємо, Інгулець цікавиться Шабановим, Андрієвським, Антюхом та Кулачем.