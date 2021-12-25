Джерело - Динамо Киев Inside.
Визначилася зарплатня гравця Динамо Віталія Миколенка в англійському Евертоні.
Про це повідомляє Динамо Киев Inside.
Річний контракт українця обійдеться "ірискам" у 3 млн фунтів. Наразі у Динамо Віталій заробляє 600 тисяч доларів на рік.
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Миколенко матиме 13-14 розмір контракту в клубі, але якщо закріпиться в основі клубу зможе отримати суттєве збільшення зарплати.
Нагадаємо, Миколенко дебютує за Евертон відразу після трансферу.