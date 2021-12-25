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Миколенко зароблятиме в Евертоні 3 млн фунтів на рік

Вчора 23:56 128 0
У Динамо Віталій заробляє 600 тисяч доларів на рік
Миколенко зароблятиме в Евертоні 3 млн фунтів на рік
#Динамо Київ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Динамо Киев Inside.

Визначилася зарплатня гравця Динамо Віталія Миколенка в англійському Евертоні.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

Річний контракт українця обійдеться "ірискам" у 3 млн фунтів. Наразі у Динамо Віталій заробляє 600 тисяч доларів на рік.

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Миколенко матиме 13-14 розмір контракту в клубі, але якщо закріпиться в основі клубу зможе отримати суттєве збільшення зарплати.

Нагадаємо, Миколенко дебютує за Евертон відразу після трансферу.

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