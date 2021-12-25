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Вернидуб: Хочеться собі довести, що можемо з Шерифом досягти більших результатів

Вчора 22:58 164 0
Головний тренер молдавського клубу прокоментував продовження контракту
Вернидуб: Хочеться собі довести, що можемо з Шерифом досягти більших результатів
#Юрій Вернидуб, #Шериф

Джерело - офіційний сайт Шерифа.

Шериф спробує пробитися до групової стадії єврокубків у наступному сезоні.

Про це заявив головний тренер молдавської команди Юрій Вернидуб.

"2021 рік був вдалим роком. Хотілося б продовжувати так само. Команда довела, що здатна багато на що. Хочеться довести собі, що можемо досягти ще більших результатів. Повірте, ми зробимо все, щоб наступного року знову пробилися до групової стадії єврокубків", - заявив фахівець.

  АктуальноВернидуб продовжив контракт з Шерифом

"Щороку це завжди новий шлях. Є втрати у команді, але я знаю, що ми зможемо їх заповнити. Є достатньо гравців на прикметі, яких ми хотіли б бачити у команді. Наразі ведеться робота у цьому напрямку. Робимо все для цього. Можливо, наступного року станемо кращими та сильнішими", - сказав Вернидуб.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб може очолити європейський клуб.

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