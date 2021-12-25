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Козловський: Усі клуби розуміють, що треба робити телепул

Вчора 22:23 206 1
Президент Руху розповів про можливе створення телепулу
Козловський: Усі клуби розуміють, що треба робити телепул
#Козловський, #Рух

Джерело - пресслужба Руху.

Усі клуби української Прем'єр-ліги та УАФ розуміють, що потрібно створити єдиний телепул.

Про це заявив президент Руху Ігор Козловський.

"Я почав би про це говорити, коли зберуться усі президенти. Те, що телепул треба робити, розуміють усі - і клуби, і федерація. Думаю, має бути зустріч президентів, там має бути Андрій Павелко та Євген Дикий. Потрібно ухвалити спільне рішення, щоб зрушити це з місця", - заявив функціонер.

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"Зараз діалоги є, чекаємо. Я маю різні бачення, але хочеться почути інші думки. Нашу єдину думку треба сформувати", – сказав Козловський.

Нагадаємо, телеканали Футбол можуть втратити права на трансляцію матчів УПЛ.

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