Козловський: Усі клуби розуміють, що треба робити телепул

Усі клуби української Прем'єр-ліги та УАФ розуміють, що потрібно створити єдиний телепул.

Про це заявив президент Руху Ігор Козловський.

"Я почав би про це говорити, коли зберуться усі президенти. Те, що телепул треба робити, розуміють усі - і клуби, і федерація. Думаю, має бути зустріч президентів, там має бути Андрій Павелко та Євген Дикий. Потрібно ухвалити спільне рішення, щоб зрушити це з місця", - заявив функціонер.