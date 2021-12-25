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Манчіні про фінал Євро-2020: Сподівався, що справа не дійде до серії пенальті

Сьогодні 18:23 150 0
Головний тренер збірної Італії розповів про фінал Чемпіонату Європи
Манчіні про фінал Євро-2020: Сподівався, що справа не дійде до серії пенальті
#Збірна Італії, #Роберто Манчіні, #Чемпіонат Європи 2020

Джерело - Sky Italia.

Збірна Італії заслужила перемогу над Англією в фіналі Чемпіонату Європи-2020.

Про це заявив головний тренер "Скуадра адзурри" Роберто Манчіні.

"Англія добре грала на початку матчу, 70 тисяч уболівальників гнали їх уперед. Може, на початку ми були трохи скуті. Але я думав, що ми маємо багато часу для того, щоб відігратися і виграти. Я був певен, що ми зможемо зрівняти рахунок", - заявив фахівець.

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"Я сподівався, що ми заб'ємо гол, який зробить рахунок 2:1, щоб справа не дійшла серії пенальті. Ми заслужили перемогу у цій грі. Я сподівався, що справа не дійде до серії пенальті", - сказав Манчіні.

Нагадаємо, Інтер готує трансфер нападника збірної Італії.

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