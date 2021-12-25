Манчіні про фінал Євро-2020: Сподівався, що справа не дійде до серії пенальті

Джерело - Sky Italia.
Збірна Італії заслужила перемогу над Англією в фіналі Чемпіонату Європи-2020.
Про це заявив головний тренер "Скуадра адзурри" Роберто Манчіні.
"Англія добре грала на початку матчу, 70 тисяч уболівальників гнали їх уперед. Може, на початку ми були трохи скуті. Але я думав, що ми маємо багато часу для того, щоб відігратися і виграти. Я був певен, що ми зможемо зрівняти рахунок", - заявив фахівець.
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"Я сподівався, що ми заб'ємо гол, який зробить рахунок 2:1, щоб справа не дійшла серії пенальті. Ми заслужили перемогу у цій грі. Я сподівався, що справа не дійде до серії пенальті", - сказав Манчіні.
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