Конте: Чемпіонат Англії треба було зупинити через коронавірус

Джерело - сайт Альфредо Педулли.
Англійську Прем'єр-лігу потрібно було зупинити через спалахи коронавірусу.
Про це заявив головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте.
"Коронавірус в Англії досягнув неможливого рівня, я думаю, треба було зупинити чемпіонат. Багато тренерів намагалися говорити про це, але я думаю, що все вже було вирішено", - заявив фахівець.
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"Коли перед тобою стіна, ти можеш сперечатися, доводити свою позицію і говорити про те, чого ти хотів би, але це марно. Усі рішення вже ухвалено", - сказав Конте.
Нагадаємо, фанати Вест Гема та Тоттенгема перед матчем влаштували криваву бійку.