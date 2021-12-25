Конте: Чемпіонат Англії треба було зупинити через коронавірус

Головний тренер Тоттенгема розповів про COVID-19 в Англії

Джерело - сайт Альфредо Педулли.

Англійську Прем'єр-лігу потрібно було зупинити через спалахи коронавірусу.

Про це заявив головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте.

"Коронавірус в Англії досягнув неможливого рівня, я думаю, треба було зупинити чемпіонат. Багато тренерів намагалися говорити про це, але я думаю, що все вже було вирішено", - заявив фахівець.

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"Коли перед тобою стіна, ти можеш сперечатися, доводити свою позицію і говорити про те, чого ти хотів би, але це марно. Усі рішення вже ухвалено", - сказав Конте.

Нагадаємо, фанати Вест Гема та Тоттенгема перед матчем влаштували криваву бійку.