Довбик: Це найвдаліший рік у кар'єрі

Джерело - BurBuzz.
Форвард Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик підсумував 2021 рік.
Про це розповів форвард в інтерв'ю програмі BurBuzz.
"Чи був 2021 рік найщасливішим у моєму футбольному житті? Так. Однозначно. Звичайно.
Це найемоційніший рік у кар'єрі та найвдаліший у сенсі досягнень та результативності", — зазначив Артем.
Відзначимо, що Довбик зіграв за збірну України на Євро-2020 і став найкращим бомбардиром УПЛ у першій частині сезону, забивши 14 м'ячів.
Нагадаємо, Довбик став гравцем місяця в УПЛ.