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Довбик: Це найвдаліший рік у кар'єрі

Сьогодні 13:55 88 0
Артем Довбик прокоментував поточний рік
Довбик: Це найвдаліший рік у кар'єрі
Фото - gettyimages
#Довбик

Джерело - BurBuzz.

Форвард Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик підсумував 2021 рік.

Про це розповів форвард в інтерв'ю програмі BurBuzz.

"Чи був 2021 рік найщасливішим у моєму футбольному житті? Так. Однозначно. Звичайно.

Це найемоційніший рік у кар'єрі та найвдаліший у сенсі досягнень та результативності", — зазначив Артем.

Відзначимо, що Довбик зіграв за збірну України на Євро-2020 і став найкращим бомбардиром УПЛ у першій частині сезону, забивши 14 м'ячів.

Нагадаємо, Довбик став гравцем місяця в УПЛ.

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