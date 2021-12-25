Довбик: Це найвдаліший рік у кар'єрі

Форвард Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик підсумував 2021 рік.

Про це розповів форвард в інтерв'ю програмі BurBuzz.

"Чи був 2021 рік найщасливішим у моєму футбольному житті? Так. Однозначно. Звичайно.

Це найемоційніший рік у кар'єрі та найвдаліший у сенсі досягнень та результативності", — зазначив Артем.