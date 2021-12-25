Шапаренко встановив рекорд за кількістю результативних передач

Микола Шапаренко проводить ефективний і результативний сезон

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко оновив рекорд за кількістю результативних передач.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У першій частині сезону 2021/22 Шапаренко відзначився трьома голами в українській Прем’єр-лізі, а також записав на свій рахунок п’ять результативних передач. Таким чином Шапаренко не лише встановив власний рекорд за кількістю гольових пасів протягом сезону, а й є найкращим асистентом "біло-синіх"

До нового особистого рекорду продуктивності Миколі потрібно здійснити ще чотири результативні дії у другій частині сезону. Досі найуспішнішим для Шапаренка, котрий дебютував за першу команду Динамо наприкінці 2017 року, був сезон 2018/19, в якому хавбек забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі в усіх офіційних турнірах.

Показники результативності Миколи Шапаренка в Динамо за сезонами:

2021/22 (перша частина) – 3+5

2020/21 – 5+4

2019/20 – 1+0

2018/19 – 8+3

2017/18 – 1+2

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