Шапаренко встановив рекорд за кількістю результативних передач

Джерело - fcdynamo.com.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко оновив рекорд за кількістю результативних передач.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У першій частині сезону 2021/22 Шапаренко відзначився трьома голами в українській Прем’єр-лізі, а також записав на свій рахунок п’ять результативних передач. Таким чином Шапаренко не лише встановив власний рекорд за кількістю гольових пасів протягом сезону, а й є найкращим асистентом "біло-синіх"
До нового особистого рекорду продуктивності Миколі потрібно здійснити ще чотири результативні дії у другій частині сезону. Досі найуспішнішим для Шапаренка, котрий дебютував за першу команду Динамо наприкінці 2017 року, був сезон 2018/19, в якому хавбек забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі в усіх офіційних турнірах.
Показники результативності Миколи Шапаренка в Динамо за сезонами:
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