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Вірт: Верес працює над зимовими трансферами

Сьогодні 14:14 24 0
Юрій Вірт прокоментував підсилення команди
Вірт: Верес працює над зимовими трансферами
#Верес

Джерело - sportarena.com.

Верес взимку планує підписати 5-6 нових гравців.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт у коментарі SportArena.

"Сподіваюся, що 4-5 гравців підпишуть контракти із Вересом. Це мають бути молоді гравці. Нам потрібно омолоджувати склад. Подивіться на нашу команду: у нас 14 гравців віком 28-34 років. Верес – найбільш віковий клуб в УПЛ. Нам потрібні молоді хлопці, хоча і від футболістів 24-35 років ми не відмовимося. Повірте, ми працюємо у цьому напрямку. Якщо ми хочемо прогресувати – треба підсилюватись. Про це ми домовилися із президентом клубу", – сказав Вірт.

Нагадаємо, Нємчанінов покине Верес.

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