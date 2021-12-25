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Козловський: Дешевого трансфермаркету в Русі не буде

Сьогодні 11:41 259 0
Григорій Козловський розповів про зміну політики щодо молодих гравців.
Козловський: Дешевого трансфермаркету в Русі не буде
#Рух

Джерело - Чемпіон.

Рух змінив політику щодо продажу молодих гравців.

Про це розповів президент львівського клубу Григорій Козловський в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

"Я б притримав Кухаревича ще на 2 роки, але він сильно рвався за кордон – я не мав морального права його тримати. Думаю, зараз і Микола, і багато футболістів бачать, що це було зарано. Він не готовий ще. Важливо продавати футболіста в 22-23 роки – він готовий, сформований. Але є різні випадки.

Я б не хотів говорити про конкретні пропозиції, але повірте – у мене лежать пропозиції по понад 1 мільйон євро на деяких футболістів. Але тепер ми будемо підходити зі здоровим глуздом і холодною головою – будемо робити все професійно.

Це меседж для футбольних клубів – дешевого трансфермаркету для футбольних клубів в Русі не буде. Це і для українських клубів, які думають, що за 3 рублі можуть викупити якогось гравця. Так не буде. Ми будемо виховувати футболістів і дуже дорого продавати в клуби, які готові за них платити. Гравець, якого ми виховали, буде зовсім на іншому рівні і буде отримувати зовсім іншу зарплату", – сказав Козловський.

Нагадаємо, Рух зіграє 8 спарингів у Туреччині.

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