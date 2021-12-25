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Таловеров: Ротань поставив молодіжній збірній України класну гру

Сьогодні 10:55 55 0
Максим Таловеров прокоментував роботу Руслана Ротаня
Таловеров: Ротань поставив молодіжній збірній України класну гру
#Ротань

Джерело - zbirna.com.

Збірна України U-21 обрала правильний шлях розвитку.

Про це розповів захисник молодіжки Максим Таловеров.

"Ротань поставив команді класну гру. Так, ми мали провальні матчі, команду багато критикували. Від мене велика повага до тренера, який увесь час гнув свою лінію, не сходив з обраного шляху.

Я вірив, що рано чи пізно у нас почне виходити окрім якісних дій, добиватися ще й результату. Вважаю, що молодіжна збірна України правильною дорогою", - відзначив Таловеров.

Раніше, УАФ продовжила контракт з Ротанем.

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