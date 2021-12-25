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Нємчанінов: У Вересі одні з найвищих зарплат

Сьогодні 09:27 312 0
Дмитро Нємчанінов прокоментував відхід з Вереса
Нємчанінов: У Вересі одні з найвищих зарплат
#Немчанінов

Джерело - fanday.net.

 Український захисник Дмитро Нємчанінов пояснив, чому не залишився у рівненському Вересі.

Про це розповів сам футболіст у коментарі fanday.net.

"Мій контракт діяв до 31 грудня, і клуб вирішив його не продовжувати. Причин я не знаю, і зараз немає сенсу говорити про те, чи хотів я, чи не хотів залишитися. Напевно, ініціатором має бути клуб, якщо він хоче залишити футболіста, а не футболіст має просити клуб.

Я повернувся у Верес минулої зими. У нас був договір до зими, ми домовилися, що цієї зими вирішуватимемо щодо нового контракту. Тоді ми не зійшлися по фінансах - домовлялися про одне, а вийшло інакше. Тим не менш, питання було вирішено, і я залишився в команді, там були скоріше юридичні моменти.

З фінансовими зобов'язаннями все в повному порядку, немає жодних питань, гадаю, ні в кого в команді. Справа взагалі не у фінансах – 1 січня у мене закінчувався контракт, і клуб не захотів його продовжувати. Я не говоритиму, що всіма правдами і неправдами хотів залишитися в клубі. Мені сказали: "Дімо, продовжувати контракт не будемо". Все, окей, питань немає. Усі знають, про це неодноразово говорили президент і тренер, що у Вересі одні з найвищих зарплат", - відзначив Нємчанінов.

Нагадаємо, Нємчанінов покине Верес.

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