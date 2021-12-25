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Луческу: У Шевченка в збірній України було 6 італійських асистентів

Сьогодні 12:26 253 0
Мірча Луческу прокоментував свій штат асистентів
Луческу: У Шевченка в збірній України було 6 італійських асистентів
#Мірча Луческу

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу працює з порівняно невеликим штатом асистентом.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Шевченку допомагав штаб італійців у збірній України. Шість італійців постійно були поруч із ним. Величезний штат. А Манчіні вважає, що у нього в штаті має бути не менше ніж 15 людей. У мене такого немає. Я намагаюся компенсувати це великим зусиллям у роботі.

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У Гвардіоли, у Клоппа є кілька тренерів, які займаються лише тренуваннями. Поруч із Гвардіолою 20 людей. Клопп має 40 осіб, які керують командою", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, Луческу - у рейтингу найбагатших людей Румунії.

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