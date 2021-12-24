УАФ оштрафувала клуб Другої ліги на 200 тис гривень

Суми позбавили трьох балів

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав ФК Суми через неналежну поведінку уболівальників.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"КДК УАФ за неналежну поведінку вболівальників ФК Суми, що призвела до призупинення матчу 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги 23 жовтня 2021 року ФК Суми — ФК Перемога (Дніпро), позбавив ФК Суми трьох турнірних очок", - йдеться в повідомленні.

Суми наступні два матчі чемпіонату ПФЛ проведуть без уболівальників та сплатять обов’язковий грошовий внесок у розмірі 200 000 гривень.

Раніше, КДК УАФ покарав Динамо за расизм та банери.