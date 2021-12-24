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Федорчук оцінив шанси збірної України у плей-оф відбору ЧС-2022

Сьогодні 22:27 157 0
Олег Федорчук оцінив шанси національної збірної на вихід у фінальну стадію ЧС-2022
Федорчук оцінив шанси збірної України у плей-оф відбору ЧС-2022
#збірна Украни

Джерело - gazeta.uа.

Збірна України не готова до виходу у фінальну стадію ЧС-2022.

Про це розповів український тренер Олег Федорчук.

"Виступ збірної України на Євро та у відборі на Кубок світу залишив двояке враження. Ми виграли у групі один матч і змогли проявити себе у 1/8 фіналу. Проте Англія в чвертьфіналі вказала на справжнє місце. Гірше, що на ментальному рівні нікого гравця це не образило.

Відбір на Кубок світу став продовженням нашої гри. Ми вирвали путівку до стикових матчів лише в останній ігровий день. Мені зрозуміла радість тренера та федерації, які радіють тому, що першим суперником нам випала збірна Шотландії. Їх можна зрозуміти.

Але в березні й у себе на полі Шотландія дуже грізна. Якщо нам пощастить, то й другу вирішальну гру ми знову гратимемо на виїзді, коли наш чемпіонат ще не набрав ходу, а легіонери не є лідерами у своїх клубах. Тож шанси невеликі", - відзначив Федорчук.

Нагадаємо, матч Шотландія - Україна відбудеться 24 березня 2022 року.

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