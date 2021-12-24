Анчелотті: У Реала - найкращий півзахист у світі

Півзахист Реала демонструє найкращі показники у світі.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Чи можу я сказати, що у мене найкращий півзахист у світі? Так. Тріо Модрич-Каземіро-Кроос демонструє найкращі показники у світі. Так, можливо, інші півзахисники, що переходять під час зустрічі з однієї зони в іншу, вважаються більш класичними.

Але Модрич, Каземіро та Кроос показують таку гру, що їх можна назвати визначними футболістами. Крім того, вони добре грають при зміні позицій. Коли це тріо у зборі, ніхто не може зрівнятися з ними", - відзначив Анчелотті.