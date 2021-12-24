Федерація футболу Нігерії наразі активно займається пошуками нового головного тренера національної збірної.

Про це повідомляє thisnigeria.com.

Пріоритетною кандидатурою був Жозе Моурінью. Проте наставник Роми пропозицію відхилив, попри те, що переконати Особливого намагався навіть міністр спорту Нігерії.

Наразі фаворитом на посаду головного тренера збірної Нігерії вважається інший португалець, Жозе Пезейру. Також розглядається кандидатура екстренер збірної Сербії Младена Крстаїча.