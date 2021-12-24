Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
Сьогодні 13:08 1974
КДК УАФ покарав Динамо за расизм та банери
Сьогодні 21:55 172
Довбик та Скрипник стали найкращими гравцем та тренером місяця в УПЛ
Сьогодні 21:42 158
Вест Гем готовий продати Ярмоленка
Сьогодні 20:41 841
12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів
Сьогодні 19:55 334
Ювентус цікавився голкіпером Динамо
Сьогодні 19:09 566
Сімейка Вейна Руні полюбляє скандали, в тому числі беттінгові
Сьогодні 18:12 236
Ребров: Був великий конфлікт і я міг залишити Аль-Айн
Сьогодні 15:32 566
Ребров: У Динамо не мав права на помилку
Сьогодні 14:52 360
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 12:39 11580
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Збірна Нігерії хотіла підписати Моурінью

Сьогодні 22:55 142 0
Збірна Нігерії хотіла підписати Моурінью
Фото - gettyimages
#Нігерія

Джерело - sport.ua.

Федерація футболу Нігерії наразі активно займається пошуками нового головного тренера національної збірної.

Про це повідомляє thisnigeria.com.

Пріоритетною кандидатурою був Жозе Моурінью. Проте наставник Роми пропозицію відхилив, попри те, що переконати Особливого намагався навіть міністр спорту Нігерії.

Наразі фаворитом на посаду головного тренера збірної Нігерії вважається інший португалець, Жозе Пезейру. Також розглядається кандидатура екстренер збірної Сербії Младена Крстаїча.

Коментарі ()