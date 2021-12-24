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Ребров: Іноземці не розуміють, навіщо потрібний тест Купера

Сьогодні 18:28 196 0
Фахівець розповів про мотивацію футболістів
Ребров: Іноземці не розуміють, навіщо потрібний тест Купера
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Усі клуби намагаються взяти іноземців гарного рівня, бо практично вони роблять різницю у рівні команд.

Про це заявив головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров.

"Якщо у тебе гарний рівень іноземців - у тебе добрий шанс. Усі намагаються взяти іноземців гарного рівня, бо практично вони роблять різницю у рівні команд.

Не хочуть зараз футболісти бігати тест Купера? Занадто багато іноземців не хочуть. Раніше була можливість мотивувати гравця. Лобановський, стара школа - вони мотивували гравця якимись методами. Їх було досить багато, не зараз їх називатиму.

Але іноземців дуже важко мотивувати. Вони не розуміють, навіщо цей тест потрібний. Ти даси йому цей тест, він за 5 хвилин зійде і скаже: "У мене болить". І ти його не змусиш тікати. Контрактом його не змусиш. Думаю, зараз дещо інші методи у футболі.

Футбол  дуже великий бізнес. З приходом такої кількості агентів у футбол - вони керують гравцями. Якщо футболісту щось не подобається - агент одразу: "Ти мені скажи, чи готовий тобі знайти іншу команду".

Раніше, коли ми все це бігали, терпіли, ми не мали ніяких агентів. Ми знали - чи тут, чи ніде, чи десь закінчиш", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров оцінив роботу Шевченка у Дженоа.

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