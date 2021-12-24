Махарадзе та Чайковський залишили Полісся

Обидва футболісти провели півроку у клубі

Джерело - ФК Полісся.

Футбольний клуб Полісся достроково припинив співпрацю з воротарем Заурі Махарадзе та півзахисником Ігорем Чайковським.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Заурі Махарадзе приєднався до Полісся у червні 2021 року, зіграв за команду 17 матчів та загалом провів на полі 1530 хвилин.

Ігор Чайковський поповнив склад Полісся в липні 2021 року. Гравець провів 13 поєдинків у Першій лізі (825 хвилин) та 2 у Кубку України з футболу (106 хвилин), захищаючи кольори вовків.

Раніше, сім гравців покинуло Полісся.