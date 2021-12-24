Андрій Шевченко зробив важливий вибір очоливши Дженоа.

Про це заявив президент "грифонів" Альберто Дзангрілло.

"Шевченко - спортсмен, який вигравав Золотий м'яч, і цього може бути недостатньо, але він скрупульозний та серйозний", - заявив функціонер.