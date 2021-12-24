Джерело - Calciomercato.com.
Андрій Шевченко зробив важливий вибір очоливши Дженоа.
Про це заявив президент "грифонів" Альберто Дзангрілло.
"Шевченко - спортсмен, який вигравав Золотий м'яч, і цього може бути недостатньо, але він скрупульозний та серйозний", - заявив функціонер.
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"Він зробив вибір у своєму житті, залишивши Лондон, і тому ми маємо його підтримати. Суспільство любить Андрія, я люблю Андрія", - сказав Дзангрілло
Нагадаємо, Дженоа розпочала переговори по Міранчуку.