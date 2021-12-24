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Президент Дженоа: Шевченко скрупульозний та серйозний. Суспільство любить Андрія, я люблю Андрія

Сьогодні 15:22 73 0
Альберто Дзангрілло поділився думкою щодо нового головного тренера
Президент Дженоа: Шевченко скрупульозний та серйозний. Суспільство любить Андрія, я люблю Андрія
#Дженоа, #Андрій Шевченко, #Дзангрілло

Джерело - Calciomercato.com.

Андрій Шевченко зробив важливий вибір очоливши Дженоа.

Про це заявив президент "грифонів" Альберто Дзангрілло.

"Шевченко - спортсмен, який вигравав Золотий м'яч, і цього може бути недостатньо, але він скрупульозний та серйозний", - заявив функціонер.

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"Він зробив вибір у своєму житті, залишивши Лондон, і тому ми маємо його підтримати. Суспільство любить Андрія, я люблю Андрія", - сказав Дзангрілло

Нагадаємо, Дженоа розпочала переговори по Міранчуку.

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