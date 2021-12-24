Ребров: Був великий конфлікт і я міг залишити Аль-Айн

Наставник Аль-Айна Сергій Ребров на початковому етапі роботи не мав комунікації з керівництвом клубу.

Про це заявив сам фахівець.

"На початковому етапі у мене був великий конфлікт з Аль-Айном. Проблема не в тому, що була пропозиція від збірної, а в тому, що не було комунікації з керівництвом клубу. Був великий конфлікт через підбір гравців. Через це я був готовий поїхати.

Керівництво не дуже коректно поводилося, але вже все нормально. Результат є, всі задоволені.

Тут абсолютно не так, як в Європі. Розповідати не хочу, але тут все інакше", - сказав Ребров.