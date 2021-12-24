Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
Сьогодні 13:08 475
Ребров: Був великий конфлікт і я міг залишити Аль-Айн
Сьогодні 15:32 47
Ребров: У Динамо не мав права на помилку
Сьогодні 14:52 129
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 12:39 11438
Вернидуб продовжив контракт з Шерифом
Сьогодні 11:21 302
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 11:14 10176
Джима та Підручний представлятимуть Україну в Різдвяній гонці
Сьогодні 10:35 316
Динамо не вдалося підписати нападника Крузейро
Сьогодні 09:18 1190
Сіренко: Я готовий провести бій з Гассієвим
Вчора 22:02 631
Гол Овдійчук - найкращий у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 20:48 496
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ребров: Був великий конфлікт і я міг залишити Аль-Айн

Сьогодні 15:32 47 0
Фахівець розповів про великий конфлікт з керівництвом клубу
Ребров: Був великий конфлікт і я міг залишити Аль-Айн
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Наставник Аль-Айна Сергій Ребров на початковому етапі роботи не мав  комунікації з керівництвом клубу.

Про це заявив сам фахівець.

"На початковому етапі у мене був великий конфлікт з Аль-Айном. Проблема не в тому, що була пропозиція від збірної, а в тому, що не було комунікації з керівництвом клубу. Був великий конфлікт через підбір гравців. Через це я був готовий поїхати.

Керівництво не дуже коректно поводилося, але вже все нормально. Результат є, всі задоволені.

Тут абсолютно не так, як в Європі. Розповідати не хочу, але тут все інакше", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров оцінив роботу Шевченка у Дженоа.

Коментарі ()