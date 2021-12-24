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Ребров: Не знаю, чому українські тренери не працюють в Європі

Сьогодні 17:24 92 0
Фахівець - про працевлаштування українських тренерів
Ребров: Не знаю, чому українські тренери не працюють в Європі
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Українські тренери при працевлаштуванні в іноземних клубах мають знати мову та мати хорошого агента.

Про це заявив наставник Аль-Айну Сергій Ребров.

"Чому жодного українського тренера немає у східному регіоні? Нехай запросять, я радий подивитися, як інші тут працюють. 

Чому купа незапрошених тренерів? Найголовніше - розвиток. Як можна розвиватися, якщо не можеш почитати футбольний сайт або якісь новини? Вчитися на програмах по телебаченню, дивитися ігри всіх чемпіонатів - це замало. Потрібно читати, розвиватись. Важливо знати мову, з її знанням ти можеш швидше прогресувати.

І не лише мова - проблема українських тренерів? Проблема ще в агентах. Коли мене запросили до Аль-Аглі, запитав шейха, а чому я, адже я працюю тренером лише 3 роки? Він сказав: "Я дивився вашу гру проти Манчестер Сіті (йдеться про 1/8 фіналу ЛЧ з Динамо (0:0, 1:3 – прим.) - мені дуже сподобалася модель, структура, як ви грали"). Я сказав, що тут же зовсім інший рівень гравців, він відповів: "Ми в тебе віримо. Іноді випадок допомагає, іноді важливо мати хорошого агента, щоб зробив хороше резюме. Не знаю, чому українські тренери не працюють в Європі", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров оцінив роботу Шевченка у Дженоа.

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