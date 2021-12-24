Ребров: У Динамо не мав права на помилку

Будь-який тренер футбольного клубу з досвідом стає мудрішим і дуже важливо вчитися та розвиватися.

Про це заявив наставник Аль-Айну Сергій Ребров.

"Як я змінився після роботи з Динамо? Це була перша робота, велика відповідальність, бо я там був гравцем. Пробувати в Динамо - не означає, що ти маєш право на помилку, його не було. Я вдячний футболістам, команді, що разом ми на початку мого шляху досягли якогось результату. Вони мені допомогли, і я допоміг їм.

Звісно, ​​кожна людина змінюється. Головне, щоб робота тобі подобалася, приносила задоволення. Будь-який тренер з досвідом стає мудрішим, для мене важливо вчитися та розвиватися - мені подобається моя робота", - зазначив Ребров.