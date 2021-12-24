Ребров: Якщо ТОП-тренер 5-7 років сидить в одній команді, то він не розвивається

Головному тренеру Аль-Айну Сергію Реброву подобається міняти місця роботи, адже то веде до прогресу.

Про це заявив сам фахівець.

"Це зовсім інший світ, у порівнянні з Європою, зовсім інший менталітет. До всіх потрібно знаходити підхід та правильні слова. Великої різниці немає - працювати тут чи в Європі.

Мені подобається міняти місця роботи - ти прогресуєш, знаходиш нові зв'язки, розвиваєшся, потрібно вивчати мову, імена гравців та їх особливості. Мені це подобається. Коли ти сидиш на одному місці... Мені здається навіть якщо ТОП-тренер 5-7 років сидить в одній команді, він не розвивається", - зазначив Ребров.