Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
Сьогодні 13:08 475
Ребров: Був великий конфлікт і я міг залишити Аль-Айн
Сьогодні 15:32 44
Ребров: У Динамо не мав права на помилку
Сьогодні 14:52 128
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 12:39 11438
Вернидуб продовжив контракт з Шерифом
Сьогодні 11:21 302
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 11:14 10176
Джима та Підручний представлятимуть Україну в Різдвяній гонці
Сьогодні 10:35 316
Динамо не вдалося підписати нападника Крузейро
Сьогодні 09:18 1190
Сіренко: Я готовий провести бій з Гассієвим
Вчора 22:02 631
Гол Овдійчук - найкращий у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 20:48 496
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ребров: Якщо ТОП-тренер 5-7 років сидить в одній команді, то він не розвивається

Сьогодні 14:06 186 0
Фахівець поділився думкою про роботу в ОАЕ
Ребров: Якщо ТОП-тренер 5-7 років сидить в одній команді, то він не розвивається
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головному тренеру Аль-Айну Сергію Реброву подобається міняти місця роботи, адже то веде до прогресу.

Про це заявив сам фахівець.

"Це зовсім інший світ, у порівнянні з Європою, зовсім інший менталітет. До всіх потрібно знаходити підхід та правильні слова. Великої різниці немає - працювати тут чи в Європі.

Мені подобається міняти місця роботи - ти прогресуєш, знаходиш нові зв'язки, розвиваєшся, потрібно вивчати мову, імена гравців та їх особливості. Мені це подобається. Коли ти сидиш на одному місці... Мені здається навіть якщо ТОП-тренер 5-7 років сидить в одній команді, він не розвивається", - зазначив Ребров. 

Нагадаємо, Ребров оцінив роботу Шевченка у Дженоа.

Коментарі ()