Колишній гравець Динамо і збірної України порівняв УПЛ та чемпіонат Туреччини

Джерело - SportUA LIVE.

Шахтар та Динамо - на голову сильніші за усі турецькі гранди.

Про це заявив колишній захисник збірної України Микола Морозюк.

"Якщо взяти Шахтар і Динамо, вони на голову сильніші за турецькі гранди. Тому що це європейський футбол – є певний баланс між дисципліною та тактикою, індивідуальна гра тощо", - сказав гравець.

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"Переваги турецького футболу - насамперед фінанси, також стадіони, інфраструктура, рівний рівень команд, медіа. Якщо не враховувати 2 наші топ-клуби, то дуже відстаємо. По грі - ні", - заявив Морозюк.

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