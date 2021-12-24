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Морозюк: Шахтар і Динамо на голову сильніші за турецькі гранди

Сьогодні 11:33 189 0
Колишній гравець Динамо і збірної України порівняв УПЛ та чемпіонат Туреччини
Морозюк: Шахтар і Динамо на голову сильніші за турецькі гранди
#Динамо Київ, #Микола Морозюк, #Шахтар

Джерело - SportUA LIVE.

Шахтар та Динамо - на голову сильніші за усі турецькі гранди.

Про це заявив колишній захисник збірної України Микола Морозюк.

"Якщо взяти Шахтар і Динамо, вони на голову сильніші за турецькі гранди. Тому що це європейський футбол – є певний баланс між дисципліною та тактикою, індивідуальна гра тощо", - сказав гравець.

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"Переваги турецького футболу - насамперед фінанси, також стадіони, інфраструктура, рівний рівень команд, медіа. Якщо не враховувати 2 наші топ-клуби, то дуже відстаємо. По грі - ні", - заявив Морозюк.

Нагадаємо, Ярмоленко зацікавив лідера турецької Суперліги.

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