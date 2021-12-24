Буффон про Роналду: З його приходом Ювентус втратив командну ДНК

Воротар Парми розповів про прихід Роналду в Юве

Джерело - TUDN.

Ювентус міг виграти Лігу чемпіонів з Кріштіану Роналду у перший рік приходу португальця.

Про це заявив легендарний воротар "зебр" Джанлуїджі Буффон.

"Ювентус з Кріштіану Роналду мав шанс на перемогу в Лізі чемпіонів у першому сезоні після приїзду Роналду, тоді я був у Парижі і не міг зрозуміти, що з ними трапилося", - заявив італієць.

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"Коли я повернувся, ми провели багато часу з Кріштіану, ми добре працювали, але я думаю, що Ювентус втратив командну ДНК", - сказав Буффон.

Нагадаємо, Буффон знову феєрить за Парму.