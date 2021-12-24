Російський футбол у глибокій ямі через злодіїв та пройдисвітів у клубах.

Про це заявив колишній гравець МЮ Андрій Канчельскіс.

"Ми втратили багато часу на розвиток російського футболу, але великого результату так і не досягли. На жаль, російський футбол упав у глибоку яму. Чому? Тому що в наших клубах РПЛ працюють 90% злодіїв та пройдисвітів з дилетантами. Вони - головне зло російського футболу! У СРСР були інші поняття та традиції - тому й результат був кращим. Наразі дуже багато шахраїв у вітчизняному футболі, на жаль. Я не називатиму конкретних імен, тому що вони потім образяться на мене.

Єдине, що нам залишається робити - чекати! Як то кажуть в одному прекрасному прислів'ї, "терпіння і праця все перетруть", - зазначив Канчелькіс.