Джерело - Чемпіон.
Монпельє здобуло розгромну перемогу над Анже у рамках 19 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
19 тур, 22 грудня
Голи: 1:0 - 14 Саваньє, 2:0 - 30 Гозза, 2:1 - 45+1 Перейра, 3:1 - 51 Рістич, 4:1 - 76 Мавідіді
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Джерело - Чемпіон.
Монпельє здобуло розгромну перемогу над Анже у рамках 19 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
19 тур, 22 грудня
Голи: 1:0 - 14 Саваньє, 2:0 - 30 Гозза, 2:1 - 45+1 Перейра, 3:1 - 51 Рістич, 4:1 - 76 Мавідіді