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Монпельє - Анже 4:1. Огляд матчу

Вчора 23:38 107 0
Господарі піднялися на 5-е місце в турнірній таблиці
Монпельє - Анже 4:1. Огляд матчу
#Анже, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Монпельє

Джерело - Чемпіон.

Монпельє здобуло розгромну перемогу над Анже у рамках 19 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

19 тур, 22 грудня

Монпельє - Анже 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 14 Саваньє, 2:0 - 30 Гозза, 2:1 - 45+1 Перейра, 3:1 - 51 Рістич, 4:1 - 76 Мавідіді

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