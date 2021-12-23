Директор Манчестер Юнайтед: Сульшер перебудував команду

Колишній тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер став найуспішнішим наставником МЮ з часів Фергюсона.

Про це заявив спортивний директор манкуніанців Джон Мерто.

"Після перспективного початку сезону все пішло не за планом. Ми відчували, що Сульшер заслужив право спробувати змінити ситуацію. Ми всі розчаровані розставанням з Оле, але він заслуговує, щоб його роботу оцінювали за трирічним відрізком, а не за останніми тижнями", - заявив функціонер.

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"При Оле команда вперше з часів Фергюсона посіла місце в трійці двічі поспіль і була близька до перемоги в Лізі Європи. Він перебудував склад, перевизначив клубну культуру, і ми зараз у кращому становищі, ніж на момент його призначення у 2018-му", - сказав Мерто.