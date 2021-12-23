Перемогу Усика над Джошуа визнано найбільшою звитягою України в 2021 році
22.12.2021 21:55 447
Сіренко: Я готовий провести бій з Гассієвим
Вчора 22:02 246
Гол Овдійчук - найкращий у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 20:48 282
Гутцайт: Скандали у наших федераціях - далеко не дрібниці
Вчора 20:33 340
Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк
Вчора 19:33 290
Шевчук: Срна консультувався навіть з Гвардіолою щодо ситуації з допінг-скандалом
Вчора 19:10 293
Швед отримав струс мозку в матчі Кубка Бельгії
Вчора 16:34 309
Гутцайт прокоментував ситуацію з Національним антидопінговим центром України
Вчора 15:36 252
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 15:17 1945
Гутцайт: Якщо ми привеземо з Пекіна-2022 бодай одну медаль, то це вже буде добре
Вчора 14:14 266
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Директор Манчестер Юнайтед: Сульшер перебудував команду

Вчора 22:46 221 0
Cпортивний директор манкуніанців Джон Мерто розповів про відхід колишнього тренера
Директор Манчестер Юнайтед: Сульшер перебудував команду
#Манчестер Юнайтед, #Сульшер

Джерело - Mirror.

Колишній тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер став найуспішнішим наставником МЮ з часів Фергюсона.

Про це заявив спортивний директор манкуніанців Джон Мерто.

"Після перспективного початку сезону все пішло не за планом. Ми відчували, що Сульшер заслужив право спробувати змінити ситуацію. Ми всі розчаровані розставанням з Оле, але він заслуговує, щоб його роботу оцінювали за трирічним відрізком, а не за останніми тижнями", - заявив функціонер.

  Актуально: Миколенко міг перейти у Манчестер Юнайтед

"При Оле команда вперше з часів Фергюсона посіла місце в трійці двічі поспіль і була близька до перемоги в Лізі Європи. Він перебудував склад, перевизначив клубну культуру, і ми зараз у кращому становищі, ніж на момент його призначення у 2018-му", - сказав Мерто.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед назвав ціну трансферу Марсьяля.

Коментарі ()