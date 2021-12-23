Збірна України з футзалу проведе два товариських матча зі збірною Казахстану.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Косенко.

"10 січня розпочинається збір команди. Його ми проводитимемо у Бучі. Тренуватимемося на паркеті Мондо, який буде покладено у місцевій академії спорту", - заявив наставник.

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"Перед вильотом до Нідерландів збірна України зіграє два товариські матчі проти Казахстану. Вони відбудуться 13 та 15 січня. Сподіваюся, що поєдинки проти цієї команди допоможуть нам ще краще підготуватись до важливого турніру", - сказав Косенко.