Чеферін про 2021: Скасування Суперліги – головна перемога УЄФА

Президент УЄФА розповів про досягнення організації цього року

Закриття європейської Суперліги у квітні цього року стало найбільшим досягненням УЄФА.

Про це заявив президент організації Александр Чеферін.

"Скасування Суперліги, викликане політичним та народним засудженням по всьому континенту, стало нашою найзначнішою загальною перемогою у 2021 році", - сказав функціонер.

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"Спроба створити у квітні минулого року закриту Суперлігу, метою якої було лише поповнення банківських рахунків кількох клубів, поставила під загрозу цінності, що є основою європейської спортивної моделі та місії УЄФА", - заявив Чеферін.

Нагадаємо, УЄФА присудив Тоттенгему технічну поразку.