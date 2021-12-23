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Чеферін про 2021: Скасування Суперліги – головна перемога УЄФА

Сьогодні 21:18 134 0
Президент УЄФА розповів про досягнення організації цього року
Чеферін про 2021: Скасування Суперліги – головна перемога УЄФА
#Суперліга, #УЄФА, #Чеферін

Джерело - Calciomercato.com.

Закриття європейської Суперліги у квітні цього року стало найбільшим досягненням УЄФА.

Про це заявив президент організації Александр Чеферін.

"Скасування Суперліги, викликане політичним та народним засудженням по всьому континенту, стало нашою найзначнішою загальною перемогою у 2021 році", - сказав функціонер.

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"Спроба створити у квітні минулого року закриту Суперлігу, метою якої було лише поповнення банківських рахунків кількох клубів, поставила під загрозу цінності, що є основою європейської спортивної моделі та місії УЄФА", - заявив Чеферін.

Нагадаємо, УЄФА присудив Тоттенгему технічну поразку.

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